Филипенко: не знаю ни одного тренера-европейца из РПЛ, кто хотя бы пытался учить русский

Бывший защитник московского «Спартака», екатеринбургского «Урала» и сборной Беларуси Егор Филипенко высказался о нежелании иностранных тренеров учить русский язык после назначения в российские клубы.

— В том же 2019-м вы сказали о Гончаренко: «Очень хочу, чтобы он выиграл чемпионство с ЦСКА и уехал куда-нибудь в очень сильный европейский клуб». Почему пока не получилось ни того, ни другого?

— Потому что кто-то был сильнее ЦСКА (смеётся). Насчёт Европы — не знаю. Во-первых, у Виктора Михайловича проблемы с английским. Как он ни пытался учить, ему тяжело даётся язык. А это для тренера один из главных факторов. В этом, кстати, есть большая разница между Россией и Европой. На Запад зовут тренеров, владеющих языком. Если нидерландец едет во Францию, он учит французский. А в России тренеры-легионеры общаются через переводчика. Не знаю ни одного европейца из РПЛ, который знал бы русский. Понятно, что за день-два его не выучить, но я не уверен, что кто-то даже пытался. Думаю, поставь клуб такое условие, многие скривятся: «Сами ковыряйтесь». Для меня это странно, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В своей тренерской карьере белорусский специалист Виктор Гончаренко работал также в «Кубани», «Урале», «Уфе», ЦСКА, «Краснодаре» и «Пари НН». С января текущего года он возглавляет сборную Беларуси.