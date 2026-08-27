15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Спартака» Филипенко оценил линию обороны команды Карседо

Экс-защитник «Спартака» Филипенко оценил линию обороны команды Карседо
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко оценил линию обороны красно-белых при испанском главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

«В моём понимании у «Спартака» не самая сильная в лиге линия обороны. Есть же такое мнение: один конкретный матч выигрывает нападение, а весь чемпионат — защита. А у «Спартака» давно не было супернадёжной обороны. Были классные нападающие, полузащитники, а оборона всегда как будто слабее остальных линий. Дисбаланс небольшой есть», — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В обороне «Спартака» на старте сезона чаще других появляются камерунец Кристофер Ву, серб Срджан Бабич, ганец Александер Джику, россиянин Руслан Литвинов, а также профильные полузащитники Роман Зобнин и Жедсон Фернандеш.

Материалы по теме
«Звонил из «Спартака» агенту: «Забери меня отсюда!» Разговор по душам с Егором Филипенко
Эксклюзив
«Звонил из «Спартака» агенту: «Забери меня отсюда!» Разговор по душам с Егором Филипенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android