Экс-защитник «Спартака» Филипенко оценил линию обороны команды Карседо

Бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко оценил линию обороны красно-белых при испанском главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

«В моём понимании у «Спартака» не самая сильная в лиге линия обороны. Есть же такое мнение: один конкретный матч выигрывает нападение, а весь чемпионат — защита. А у «Спартака» давно не было супернадёжной обороны. Были классные нападающие, полузащитники, а оборона всегда как будто слабее остальных линий. Дисбаланс небольшой есть», — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В обороне «Спартака» на старте сезона чаще других появляются камерунец Кристофер Ву, серб Срджан Бабич, ганец Александер Джику, россиянин Руслан Литвинов, а также профильные полузащитники Роман Зобнин и Жедсон Фернандеш.