РПЛ представила логотип юбилейного 25-го сезона

Альфа-Банк Российская Премьер-Лига в социальных сетях презентовала логотип к текущему юбилейному 25-му сезону.

«Ровно 25 лет назад, 27 августа 2001 года, началась новая страница в истории российского футбола — была основана Российская Премьер-Лига. Мы вместе уже 25-й сезон, за это время поменялось многое: сменились поколения футболистов, изменилась сама игра, шесть разных клубов поднимали над головой трофей чемпиона, но одно неизменно — родная РПЛ всё ещё с вами. Любите российский футбол, смотрите российский футбол, оставайтесь с нами ещё на 25 лет, а потом ещё и ещё.

25-й сезон пройдёт под специальным юбилейным логотипом, в котором соединились двойка и пятёрка в цветах российского флага», — написано в сообщении.