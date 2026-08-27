Кононов: травма Кривцова — большая потеря, но «Краснодар» силён без оглядки на лидера
Известный тренер Олег Кононов отреагировал на травму полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, который стал лидером команды на старте нового сезона, но позже выбыл до конца 2026 года.
«Травма Кривцова — большая потеря для команды. Но у «Краснодара» есть игроки на этой позиции. Мне очень нравится, как играет Даниил Уткин. Уверен, он принесёт большую пользу. Однако «Краснодар» уже показывает, что он силён в командной игре без оглядки на лидера.
Что касается гола Жубала через себя, не сомневаюсь, что по итогам сезона он будет в тройке лучших», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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