ЦСКА презентовал чёрную третью форму, посвящённую 115-летию клуба

Московский ЦСКА в социальных сетях представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Новая форма посвящена 115-летию великого армейского клуба.

Комплект выполнен в чёрном цвете, а главная деталь дизайна — нанесение всех логотипов клуба, от ОЛЛС, основанного в 1911 году, до самых современных. Единство и традиции, преемственность поколений, связь прошлого и настоящего – всё это отражено в новой форме.

Уже завтра армейцы сыграют в чёрной форме против «Акрона», — написано в сообщении клуба.

Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за пять матчей.