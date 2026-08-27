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ЦСКА презентовал чёрную третью форму, посвящённую 115-летию клуба

ЦСКА презентовал чёрную третью форму, посвящённую 115-летию клуба
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Московский ЦСКА в социальных сетях представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Новая форма посвящена 115-летию великого армейского клуба.

Комплект выполнен в чёрном цвете, а главная деталь дизайна — нанесение всех логотипов клуба, от ОЛЛС, основанного в 1911 году, до самых современных. Единство и традиции, преемственность поколений, связь прошлого и настоящего – всё это отражено в новой форме.

Уже завтра армейцы сыграют в чёрной форме против «Акрона», — написано в сообщении клуба.

Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за пять матчей.

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