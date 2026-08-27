Филипенко: для белорусов сейчас условия в РПЛ — сказка! А играет один человек

Бывший защитник московского «Спартака», екатеринбургского «Урала» и сборной Беларуси Егор Филипенко высказался об условиях для своих соотечественников в чемпионате России.

— В чемпионате России во все времена было множество сильных белорусских футболистов. Куда они все подевались?

— Вопрос на миллион — именно про то, о чём я только что сказал. Раньше сборную Беларуси составляли практически одни легионеры и только пять-шесть человек — из БАТЭ, который постоянно играл в еврокубках. А сейчас у нас в РПЛ один человек играет — Печенин в «Крыльях». В