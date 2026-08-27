Делап перешёл из «Челси» в «Ноттингем», вероятная сумма трансфера — € 52 млн

Английский «Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Лиама Делапа из «Челси».

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» рад подтвердить переход Лиама Делапа, подписавшего пятилетний контракт.

Нападающий переходит в «Ноттингем Форест» из «Челси», проведя прошлый сезон на «Стэмфорд Бридж», где он сыграл 47 матчей во всех соревнованиях. Пять из этих матчей пришлись на Лигу чемпионов УЕФА, где Делап забил свой первый гол в элитном европейском турнире в матче с «Барселоной», завершившемся победой со счётом 3:0», — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 52 млн.