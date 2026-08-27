15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Делап перешёл из «Челси» в «Ноттингем», вероятная сумма трансфера — € 52 млн

Делап перешёл из «Челси» в «Ноттингем», вероятная сумма трансфера — € 52 млн
Комментарии

Английский «Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Лиама Делапа из «Челси».

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» рад подтвердить переход Лиама Делапа, подписавшего пятилетний контракт.

Нападающий переходит в «Ноттингем Форест» из «Челси», проведя прошлый сезон на «Стэмфорд Бридж», где он сыграл 47 матчей во всех соревнованиях. Пять из этих матчей пришлись на Лигу чемпионов УЕФА, где Делап забил свой первый гол в элитном европейском турнире в матче с «Барселоной», завершившемся победой со счётом 3:0», — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 52 млн.

Материалы по теме
Вратарь-чемпион мира хочет в «Челси», у «Сити» сделка за € 100 млн. Трансферы и слухи дня
Вратарь-чемпион мира хочет в «Челси», у «Сити» сделка за € 100 млн. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android