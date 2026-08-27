Филипенко: Веллитон любил погудеть, а у меня денег не было, чтобы ночная Москва засосала

Бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко назвал бывших одноклубников, которые активнее других проводили свободное время ночью в период выступления за красно-белых.

— Ночную Москву для себя открыли?

— Открыли — показали. Думаю, все через это проходят. Понравилось.

— Не засосала?

— Когда была возможность, выдвигались куда-то: покататься по ночному городу, сходить в клуб. Но давайте честно: у меня не было денег, чтобы тусовки могли сильно засосать. Было на один раз выйти погулять — и всё. Дальше снова сидишь, ждёшь зарплаты.