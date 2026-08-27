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Филипенко: Веллитон любил погудеть, а у меня денег не было, чтобы ночная Москва засосала

Филипенко: Веллитон любил погудеть, а у меня денег не было, чтобы ночная Москва засосала
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко назвал бывших одноклубников, которые активнее других проводили свободное время ночью в период выступления за красно-белых.

— Ночную Москву для себя открыли?
— Открыли — показали. Думаю, все через это проходят. Понравилось.

— Не засосала?
— Когда была возможность, выдвигались куда-то: покататься по ночному городу, сходить в клуб. Но давайте честно: у меня не было денег, чтобы тусовки могли сильно засосать. Было на один раз выйти погулять — и всё. Дальше снова сидишь, ждёшь зарплаты.