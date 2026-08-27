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«А смысл?» Егор Филипенко предположил, почему Дзюба не поиграл в топ-5 лиг Европы

«А смысл?» Егор Филипенко предположил, почему Дзюба не поиграл в топ-5 лиг Европы
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака», испанской «Малаги» и сборной Беларуси Егор Филипенко предположил, почему нападающий Артём Дзюба не перешёл в команду из топ-5 европейских чемпионатов.

— На пике Дзюба мог уехать в приличный европейский клуб?
— Думаю, мог. Но были предложения или нет — не знаю. Наверное, его пик на «Зенит» пришёлся, а там классные условия были. Питер — топ-город, команда-чемпион — куда его должны были позвать, чтобы он поехал? Я даже не знаю. Тот