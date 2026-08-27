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Вильсон Изидор продлил контракт с «Сандерлендом» в день рождения

Вильсон Изидор продлил контракт с «Сандерлендом» в день рождения
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор продлил контракт с английским «Сандерлендом». Об этом сообщил официальный сайт «Сандерленда». Сегодня, 27 августа, Изидору исполнилось 26 лет.

«Футбольный клуб «Сандерленд» рад объявить о подписании Вильсоном Изидором нового контракта до 2030 года.

26-летний нападающий присоединился к «Сандерленду» в августе 2024 года, сначала на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита», а затем, в феврале следующего года, перешёл на постоянной основе.

В своём первом сезоне в клубе он забил 12 голов, достигнув с командой возвращения в Премьер-лигу. Изидор забил один из важнейших голов в выездном победном матче с «Ковентри Сити» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. На сегодняшний день Изидор провёл 82 матча во всех соревнованиях, забив 19 голов», — написано в сообщении.

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