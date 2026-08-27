Вильсон Изидор поделился эмоциями от продления контракта с «Сандерлендом»

Нападающий английского «Сандерленда» Вильсон Изидор высказался о продлении контракта с клубом.

«Я горжусь и рад продолжить свой путь здесь. Все знают, как я горжусь тем, что играю здесь в этой футболке и за этот город, поэтому спасибо клубу за продление моего контракта. Мне здесь нравится всё — люди, болельщики, стадион, город. То, как меня встретили болельщики, было потрясающе, и я хочу узнать ещё больше о местной культуре. Здесь для меня идеальное место, и я всегда стараюсь отплатить болельщикам.