«Барселона» объявила о переходе голкипера сборной Хорватии Ливаковича

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович перешёл из турецкого «Фенербахче» в испанскую «Барселону». Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

«Между «Барселоной» и «Фенербахче» достигнуто соглашение о трансфере хорватского вратаря, который подпишет контракт на четыре сезона до 30 июня 2030 года.

Пройдя через молодежные системы «Задара» и «Загреба», Доминик Ливакович перешёл в первую команду «Загреба» в сезоне-2012/2013 в хорватской Первой лиге. Он провёл в команде четыре сезона, пока не подписал контракт с загребским «Динамо» в сезоне-2016/2017. Он оставался там семь сезонов, проведя 295 матчей, пропустив 249 голов, 137 раз сохранив ворота в неприкосновенности и завоевав семь чемпионских титулов.

Его великолепная игра привела к тому, что летом 2023 года он подписал контракт с турецким «Фенербахче». За два сезона в стамбульском клубе он провёл 74 матча, сохранив ворота в неприкосновенности в 24 из них. Летом 2025 года он перешёл в «Жирону» на правах аренды, но так и не сыграл ни одного матча. В зимнее трансферное окно он вернулся в загребское «Динамо», также на правах аренды, проведя 15 матчей, пропустив всего 10 голов и сохранив ворота в неприкосновенности в восьми из них, что помогло загребской команде завоевать чемпионский титул», — написано в сообщении клуба.