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Экс-защитник «Спартака» Филипенко рассказал, как изменился тренер Карпин

Экс-защитник «Спартака» Филипенко рассказал, как изменился тренер Карпин
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Бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко поделился воспоминаниями о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Мне сложно оценить линию поведения человека по телевизору, но, мне кажется, манера общения у Георгича сохранилась. Понятно, что он стал опытнее. Карпин и сам не раз говорил, что в «Спартаке» ему как раз опыта на каком-то этапе не хватило, когда просил футболистов делать то, чего они объективно не могли. Сейчас он уже прекрасно понимает возможно