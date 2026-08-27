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«Спартак» может отдать в аренду двух футболистов — источник

«Спартак» может отдать в аренду двух футболистов — источник
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Московский «Спартак» может отдать в аренду двух молодых футболистов — вингера Никиту Массалыгу и полузащитника Ивана Сорокина. В услугах 18-летних игроков заинтересован «Ротор», сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

Согласно сведения источника, решение по Массалыге и Сорокину остаётся за главным тренером «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо. Именно он определит, стоит ли отпускать игроков в аренду.

Массалыга в текущем сезоне успел сыграть за основную команду «Спартака» один матч, отметившись голевой передачей. Сорокин провёл за красно-белых две встречи. Ранее «Ротор» уже интересовался этими игроками, однако тогда получил отказ от москвичей.

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