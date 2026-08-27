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«Я испытываю боль». Шнякин рассказал, что его удивляет в современном футболе

«Я испытываю боль». Шнякин рассказал, что его удивляет в современном футболе
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что его удивляет в современном футболе. Он выделил тенденцию повышения цен на футболистов.

«Да, примерно понимаю, что такое инфляция, как меняется ценность денег и как опасно жить прошлым. Но. Как человек, который окончательно полюбил футбол в эпоху, где Зидана купили в «Реал» за € 75 млн, я боль испытываю от ежедневных новостей о покупке «полутрупов» или юношей за € 80, 100, 120 млн! Причём иногда их покупают в клубы, где буквально складируются «полутрупы-пешеходы». Никогда не перестану удивляться», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

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