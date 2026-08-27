Кононов: желаю, чтобы Батраков стал в «Галатасарае» таким же лидером, каким был в «Локо»

Отечественный тренер Олег Кононов поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай».

«Отличный трансфер с учётом того, что мы пока не играем в европейских турнирах. «Галатасарай» — один из самых популярных клубов Турции и Европы. Для Алексея это большой вызов в карьере. Хочу пожелать, чтобы он стал таким же лидером, каким был в «Локомотиве», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

О трансфере Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий клуб б