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Экс-защитник «Спартака» назвал самый комфортный для жизни город России. Это не Москва

Экс-защитник «Спартака» назвал самый комфортный для жизни город России. Это не Москва
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко сравнил жизнь в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах, в которых выступал в бытность футболистом.

— Гончаренко как-то назвал Екатеринбург лучшим городом в России. Вы тоже к нему прониклись?
— А по каким критериям определять лучший город? В России я жил в Москве, Питере, Новосибирске и Екатеринбурге. Если бы мне сказали выбрать город для жизни, ответил бы: Екатеринбург. Мне там было комфортно. Компактный