«Атлетико» опубликовал заявление о решении не вести переговоры с «Барселоной» по Альваресу

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу возможного трансфера нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону». Отмечается, что клуб принял решение не вести переговоры.

«Члены совета директоров «Атлетико» Мадрид единогласно выразили полную поддержку решению клуба не вести переговоры о переходе Хулиана Альвареса в «Барселону».

Члены совета директоров признают, что «Атлетико» Мадрид открыт для переговоров на трансферном рынке, но всегда в этичной и профессиональной манере и с взаимным уважением между клубами. Мы полностью поддерживаем ранее озвученную клубом позицию, что «Барселона» не выполнила эти требования. Следовательно, никаких переговоров с ними относительно трансфера Хулиана Альвареса не было и не будет.

В «Атлетико» Мадрид уверены, что наш игрок поймёт это решение и сосредоточится на работе в полную силу, чтобы помочь клубу достичь его целей, как он это уже делал в течение двух сезонов, проведённых в нашей форме», — написано в заявлении.