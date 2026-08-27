«Факел» сообщил о расторжении контракта с защитником Гапоновым

Защитник Илья Гапонов покинул воронежский «Факел». Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон. Илья, спасибо за помощь в решении задачи, вместе мы смогли впервые в истории вернуть «Факел» в РПЛ за один сезон. Пусть впереди будут новые успехи, желаем удачи в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2025/2026 Лиги Pari 28-летний Илья Гапонов провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала два очка за пять матчей.