В «Спартаке» объявили цель на сезон-2026/2027
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цель красно-белых на новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.
«Цель на сезон не менялась. Выиграв Кубок, очень странно «Спартаку» было бы ставить цель ниже чемпионства. Оно не гарантировано, но мы будем к этому стремиться и приближаться к этому от матча к матчу. Качество есть, ресурсы есть», — приводит слова Сергея Некрасова интернет-портал «Матч ТВ».
Напомним, по итогам стартовых пяти туров чемпионата России «Спартак» зан