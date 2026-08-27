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В «Спартаке» объявили цель на сезон-2026/2027

В «Спартаке» объявили цель на сезон-2026/2027
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Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цель красно-белых на новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Цель на сезон не менялась. Выиграв Кубок, очень странно «Спартаку» было бы ставить цель ниже чемпионства. Оно не гарантировано, но мы будем к этому стремиться и приближаться к этому от матча к матчу. Качество есть, ресурсы есть», — приводит слова Сергея Некрасова интернет-портал «Матч ТВ».

Напомним, по итогам стартовых пяти туров чемпионата России «Спартак» зан