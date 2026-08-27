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«Манчестер Сити» объявил об аренде Омара Мармуша в «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» объявил об аренде Омара Мармуша в «Тоттенхэм»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об аренде нападающего Омара Мармуша в «Тоттенхэм».

Ранее СМИ сообщали, что аренда предусматривает обязательный выкуп за £ 50 млн (около € 58 млн) при определённых условиях.

Мармуш выступает в составе «Манчестер Сити» с января 2025 года. В минувшем сезоне египетский форвард принял участие в 36 матчах за клуб во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Действующий