КДК дисквалифицировал Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет на заседании принял решение дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«В соответствии с абзацем 2 части 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за повторное и систематическое совершение в течение одного года оскорбительного поведения в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, не повлёкшее прямое удаление официального лица клуб