Московская «Родина» объявила о переходе французского защитника Микаэля Надэ. 27-летний футболист будет выступать за команду Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги до конца сезона-2026/2027 в рамках арендного соглашения.

«27-летний центральный защитник — воспитанник «Сент-Этьена», одного из самых титулованных клубов Франции. Почти всю карьеру Микаэль провёл в рядах родной команды — сыграл в 144 матчах, отметился восемью голами и четырьмя голевыми.

Этим летом защитник перешёл в «