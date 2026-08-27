Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 27 августа, календарь, таблица
В четверг, 27 августа, прошли матчи третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты встреч третьего раунда Пути регионов Кубка России на 27 августа:
«Динамо» Барнаул — «Иртыш» — 5:0;
«Луки Энергия» — «Череповец» — 4:1;
«Динамо» Санкт-Петербург — «Динамо» Вологда — 1:1 (9:8 пен.);
2DROTS — «Муром» — 0:3.
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак»