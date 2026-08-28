Жеребьёвка общего этапа ЛЕ и ЛК: кто покажет, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 августа, пройдёт жеребьёвка общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. Мероприятие начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире жеребьёвку покажет Okko.

В общем этапе участвуют 36 команд. Они разделены на четыре корзины по девять клубов в каждой. Распределение происходит на основании коэффициентов УЕФА. Расписание общего этапа Лиги Европы с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа. Общий этап начнётся 16 сентября.

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувшего розыгрыша соревнования бирмингемская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.

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