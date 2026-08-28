15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги Европы

Стал известен состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги Европы
Комментарии

Определился состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. Команды узнают своих соперников в пятницу, 28 августа. Всего в финальной стадии турнира сыграют 36 команд.

Участники общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027:

1-я корзина: «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Милан» (Италия), «Лион» (Франция), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Марсель» (Франция).

2-я корзина: «Ференцварош» (Венгрия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Юнион» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия).

3-я корзина: «Штурм» (Австрия), «Лех» Познань (Польша), «Кристал Пэлас» (Англия), «Борнмут» (Англия), «Сандерленд» (Англия), «Целе» (Словения), «Ягеллония» (Польша), «Омония» (Кипр), «Сельта» (Испания).

4-я корзина: «Хоффенхайм» (Германия), «Бешикташ» (Турция), «Торреэнсе» (Португалия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «НЕК Неймеген» (Нидерланды), ОФИ (Греция), «Лиллестрем» (Норвегия), «Левски» (Болгария), «Арарат-Армения» (Армения).

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Материалы по теме
Звёзды, которых мы уже не увидим в новом сезоне. 8 топ-игроков ушли из футбола летом
Звёзды, которых мы уже не увидим в новом сезоне. 8 топ-игроков ушли из футбола летом

Рекорды Лиги Европы УЕФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android