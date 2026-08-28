Стал известен состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги Европы

Определился состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. Команды узнают своих соперников в пятницу, 28 августа. Всего в финальной стадии турнира сыграют 36 команд.

Участники общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027:

1-я корзина: «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Милан» (Италия), «Лион» (Франция), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Марсель» (Франция).

2-я корзина: «Ференцварош» (Венгрия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Юнион» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия).

3-я корзина: «Штурм» (Австрия), «Лех» Познань (Польша), «Кристал Пэлас» (Англия), «Борнмут» (Англия), «Сандерленд» (Англия), «Целе» (Словения), «Ягеллония» (Польша), «Омония» (Кипр), «Сельта» (Испания).

4-я корзина: «Хоффенхайм» (Германия), «Бешикташ» (Турция), «Торреэнсе» (Португалия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «НЕК Неймеген» (Нидерланды), ОФИ (Греция), «Лиллестрем» (Норвегия), «Левски» (Болгария), «Арарат-Армения» (Армения).

Рекорды Лиги Европы УЕФА: