Результаты матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 27 августа

В четверг, 27 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций сезона-2026/2027 на 27 августа:

КуПС (Финляндия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 1:0 (2:1 общий счёт);

«Яблонец» (Чехия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 1:0 (1:1, 4:3 пен.);

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Лугано» (Швейцария) – 1:1 (2:3);

«Карабах» (Азербайджан) – «Твенте» (Нидерланды) – 1:4 (2:4);

«Фрайбург» (Германия) – «Мазервелл» (Шотландия) – 4:1 (7:2);

«Монако» (Монако) – «Гурник» З (Польша) – 4:1 (7:3);

«Бранн» (Норвегия) – ПАОК (Греция) – 3:2 (4:3);

«Ракув» (Польша) – «Хайдук» (Хорватия) – 2:3 (4:5);

«Копенгаген» (Дания) – «Интер» Т (Финляндия) – 4:1 (4:1);

«Пафос» (Кипр) – «Динамо» Т (Албания) – 4:2 (5:3);

«Рига» (Латвия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) – 2:1 (2:1);

«Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Дрита» (Косово) – 0:0 (2:2, 4:2 пен.);

«Градец-Кралове» (Чехия) – «Панатинаикос» (Греция) – 1:2 (3:4);

«Хапоэль» Т-А (Израиль) – «Аталанта» (Италия) – 0:1 (0:1);

«Аякс» (Нидерланды) – «Сьон» (Швейцария) – 5:3 (9:5);

«Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Норшелланн» (Дания) – 2:3 (2:4);

«Аустрия» В (Австрия) – «Брага» (Португалия) – 0:0 (0:2);

«Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) – «Тромсё» (Норвегия) – 4:0 (4:0);

«Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Викингур» Р (Исландия) – 3:1 (6:2);

«Риека» (Хорватия) – «Мидтьюлланн» (Дания) – 1:4 (1:6);

«Партизан» (Сербия) – «Хетафе» (Испания) – 2:1 (3:4);

«Ларн» (Северная Ирландия) – «Линкольн» (Гибралтар) – 0:3 (2:3);

«Хайберниан» (Шотландия) – «Гент» (Бельгия) – 2:3 (2:3).

Действующий победитель Лиги конференций — английский клуб «Кристал Пэлас».