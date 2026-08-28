Определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027

Определились все участники общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. Всего в финальной стадии турнира сыграют 36 команд:

КуПС (Финляндия), «Яблонец» (Чехия), «Лугано» (Швейцария), «Твенте» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Монако), «Бранн» (Норвегия), «Хайдук» (Хорватия), «Копенгаген» (Дания), «Пафос» (Кипр), «Рига» (Латвия), «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра), «Панатинаикос» (Греция), «Аталанта» (Италия), «Аякс» (Нидерланды) «Норшелланн» (Дания), «Брага» (Португалия), «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия), «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина), «Мидтьюлланн» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Линкольн» (Гибралтар), «Гент» (Бельгия), «Хартс» (Шотландия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сент-Труйден» (Бельгия), «Кайрат» (Казахстан), «Трабзонспор» (Турция), «Университатя» (Румыния), «Орхус» (Дания), «Тун» (Швейцария), ЦСКА (Болгария), «Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Дания), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).

Жеребьёвка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027 состоится 28 августа.

Действующий победитель Лиги конференций — английский клуб «Кристал Пэлас».