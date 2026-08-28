Стал известен состав всех шести корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги конференций

Определился состав всех шести корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. Команды узнают своих соперников в пятницу, 28 августа. Всего в финальной стадии турнира сыграют 36 команд.

Участники общего этапа Лиги конеренций сезона-2026/2027:

1-я корзина: «Аталанта» (Италия), «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция), «Копенгаген» (Дания).

2-я корзина: «Мидтьюлланн» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Греция), «Пафос» (Кипр), «Брайтон» (Англия).

3-я корзина: «Лугано» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), «Твенте» (Нидерланды), КуПС (Финляндия), «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина), «Сент-Труйден» (Бельгия).

4-я корзина: «Линкольн» (Гибралтар), «Бранн» (Норвегия), «Хартс» (Шотландия), «Кайрат» (Казахстан), «Трабзонспор» (Турция), «Университатя» (Румыния).

5-я корзина: «Рига» (Латвия), «Хайдук» (Хорватия), «Яблонец» (Чехия), «Нордшеллан» (Дания), «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра), «Орхус» (Дания).

6-я корзина: «Тун» (Швейцария), ЦСКА (Болгария), «Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Дания), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).

Жеребьёвка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027 состоится 28 августа.

Действующий победитель Лиги конференций — английский клуб «Кристал Пэлас».