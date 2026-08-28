15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен состав всех шести корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги конференций

Стал известен состав всех шести корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги конференций
Комментарии

Определился состав всех шести корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. Команды узнают своих соперников в пятницу, 28 августа. Всего в финальной стадии турнира сыграют 36 команд.

Участники общего этапа Лиги конеренций сезона-2026/2027:

1-я корзина: «Аталанта» (Италия), «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция), «Копенгаген» (Дания).

2-я корзина: «Мидтьюлланн» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Греция), «Пафос» (Кипр), «Брайтон» (Англия).

3-я корзина: «Лугано» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), «Твенте» (Нидерланды), КуПС (Финляндия), «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина), «Сент-Труйден» (Бельгия).

4-я корзина: «Линкольн» (Гибралтар), «Бранн» (Норвегия), «Хартс» (Шотландия), «Кайрат» (Казахстан), «Трабзонспор» (Турция), «Университатя» (Румыния).

5-я корзина: «Рига» (Латвия), «Хайдук» (Хорватия), «Яблонец» (Чехия), «Нордшеллан» (Дания), «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра), «Орхус» (Дания).

6-я корзина: «Тун» (Швейцария), ЦСКА (Болгария), «Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Дания), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).

Жеребьёвка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027 состоится 28 августа.

Действующий победитель Лиги конференций — английский клуб «Кристал Пэлас».

Пары квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027
Календарь матчей Лиги конференций сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android