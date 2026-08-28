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Нападающий «Ливерпуля» Кьеза пропустит матч с «Ноттингем Форест» из-за очередной травмы

Нападающий «Ливерпуля» Кьеза пропустит матч с «Ноттингем Форест» из-за очередной травмы
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Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза в настоящее время недоступен из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола на предматчевой пресс-конференции.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
29 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итальянец не попал в заявку «красных» на матч первого тура Премьер-лиги против «Ньюкасла» в прошлое воскресенье.

«Феде недоступен. В матче с «Комо» [в предсезонном периоде] он почувствовал дискомфорт в задней части [бедра], это небольшая мышечная травма. Он недоступен», — передаёт слова Ираолы официальный сайт «Ливерпуля».

Во 2-м туре АПЛ мерсисайдский клуб примет на своём поле «Ноттингем Форест». Матч состоится 29 августа, начало запланировано на 14:30 мск.

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