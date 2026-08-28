«Боль! Это всегда будет преследовать меня». Анри — о поражении «Арсенала» в финале ЛЧ-2006

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился воспоминаниями о своей карьере, рассказав о болезненном поражении в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» и последующем триумфе в составе «Барселоны».

«Первый финал Лиги чемпионов, который я сыграл с «Арсеналом»? Боль! Это всегда будет преследовать меня. Я не смог подарить этот трофей болельщикам «Арсенала».

Но потом жизнь продолжается, ты возвращаешься — именно это произошло в 2009 году, когда я выиграл всё с «Барсой». Ты терпишь неудачу, поднимаешься и снова взбираешься на вершину», — приводит слова Анри The Touchline.

Анри лучшие годы провёл в лондонском «Арсенале», где стал лучшим бомбардиром клуба (228 голов) и выиграл два титула АПЛ, в том числе в знаменитом «золотом» сезоне-2003/2004 без поражений. Также выступал за «Монако», «Ювентус», «Барселону» (победитель Лиги чемпионов — 2009) и «Нью-Йорк Ред Буллз». В сборной Франции стал чемпионом мира 1998 года и Европы 2000 года.

В 2006 году «Арсенал» с Анри уступил в финале ЛЧ «Барселоне» со счётом 1:2.