Президент «Интера» Маротта высказался о встрече с Моуринью на общем этапе ЛЧ

Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 и предстоящий матч с мадридским «Реалом», который возглавляет экс-тренер «нерадзурри» Жозе Моуринью.

«Когда речь заходит о Лиге чемпионов, всегда возникает ощущение волнения и престижа, хотя для меня это будет уже 13-й или 14-й год подряд. Для «Интера» это будет девятый сезон подряд, и за последние годы ни одна итальянская команда не участвовала в этом турнире так часто. Нас ждёт особое воссоединение с Моуринью, и мы вернемся на «Бернабеу». В