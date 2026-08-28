Мануэль Нойер отреагировал на результаты жеребьёвки общего этапа ЛЧ сезона-2026/2027

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

«Это очень равные и интересные соперники с богатой историей. В целом мы хотим снова завершить этап в топ-8 — это наша главная цель.

Противостояние с «Арсеналом» в последние годы стало уже классикой. С «Атлетико» мы сыграем на стадионе, где состоится финал, и все мы надеемся, что в этом сезоне нам удастся сыграть там дважды. Матч с «Манчестер Юнайтед», конечно, — абсолютная классика с богатой историей в Лиге чемпионов. Играть там — особенное событие.

Мы также не будем недооценивать матчи против «Будё-Глимт», который в прошлом сезоне стал настоящей сенсацией, а также «Лилля», пражской «Славии», «Бетиса» и «Викинга» из Ставангера. Мы с нетерпением ждём этих испытаний», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

Мюнхенский клуб сыграет общем этапе ЛЧ сезона-2026/2027 сыграет с лондонским «Арсеналом», «Атлетико Мадрид», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Будё-Глимт», «Лиллем