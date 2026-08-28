Дэвид Бекхэм может принять участие в покупке «Нанта»

Имя бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма неожиданно появилось среди потенциальных участников сделки по покупке французского футбольного клуба «Нант». Об этом сообщает Ouest-France.

По информации источника, владельцы «Нанта» рассматривают продажу клуба, недавно вылетевшего в Лигу 2. Сейчас на клуб претендуют три потенциальных покупателя, одно из предложений оценивается в € 100 млн. При этом издание утверждает, что имя Бекхэма «снова фигурирует в обсуждениях». Его представитель ранее уже встречался с представителями местной инициативной группа потенциальных инвесторов (Collectif nantais) и интересовался возможным проектом, связанным с «Нантом».

Сам Бекхэм уже уже имеет успешный опыт инвестиций в футбол. Его состояние оценивается в € 1,36 млрд, а «Интер Майами» благодаря инвестициям превратился в один из самых заметных проектов MLS. Теперь британец может получить возможность расширить футбольную империю и во Франции.