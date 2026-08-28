Президент «ПСЖ» высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о том, что команде предстоит сыграть с «Барселоной» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Барселона — одна из лучших команд в мире, исторический клуб», — подчеркнул парижский президент. «Мы очень уважаем «Барсу». Это важный матч для них, для нас, для болельщиков и для всего мира. Мы очень рады сыграть этот матч», — приводит слова Аль-Хелаифи Footmercato.

Все соперники «ПСЖ» на общем этапе ЛЧ сезона-2026/2027 выглядят следующим образом: «Барселона» (домашний матч), «Манчестер Сити» (выездной), «Рома» (домашний), «Астон Вилла» (выездной), «Галатасарай» (домашний), «Вильярреал» (выездной), «Слован» (домашний), «Комо» (выездной).