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Родри дебютировал за «Барселону» на «Камп Ноу»

Родри дебютировал за «Барселону» на «Камп Ноу»
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Полузащитник Родри дебютировал за «Барселону» в перенесённом матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Атлетиком» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Испания — Ла Лига . 1-й тур
27 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Рафинья – 37'     2:0 Лопес – 82'    

Родри вышел на поле на 62-й минуте, заменив Марка Берналя, и провёл в игре около получаса.

Ранее испанский полузащитник трижды играл на «Камп Ноу» за «Вильярреал» и «Атлетико». Теперь он впервые вышел на знаменитом стадионе уже в футболке «Барселоны».

В каталонском клубе объявили о переходе Родри 18 августа. Контракт с 30-летним испанцем рассчитан до 30 июня 2030 года. СМИ сообщали, что гарантированная сумма трансфера испанца составила € 60 млн. Ещё € 11 млн каталонцы могут выплатить в виде достижимых бонусов.

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