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«Мне понравилось то, что я увидел». Флик — о матче «Барселоны» с «Атлетиком» в Ла Лиге

«Мне понравилось то, что я увидел». Флик — о матче «Барселоны» с «Атлетиком» в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик прокомментировал перенесённый матч 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Атлетиком» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Испания — Ла Лига . 1-й тур
27 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Рафинья – 37'     2:0 Лопес – 82'    

«Мы хорошо сыграли, мне понравилось то, что я увидел, но мы ещё можем прибавлять. У нас есть потенциал. На данный момент мне нравится уровень нашей игры, но нам всё ещё нужно прибавлять, и это нормально. Шесть очков в первых двух матчах — это очень хорошо», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

Каталонский клуб в стартовом матче Ла Лиги — 2026/2027 в рамках 2-го тура разгромил «Эльче» (5:0) и с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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