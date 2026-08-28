Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о ситуации с Дембеле, который пропустит матч с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о форварде Усмане Дембеле, который пропустит матч 2-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Ранее сообщалось, что форварду дали несколько дней на отдых.

«В прошлом году было то же самое, когда мы давали игрокам время на восстановление. Так было с Дембеле, Хакими и Мбаппе на протяжении последних трёх лет. Я большой поклонник Усмана — он ключевой игрок команды и приложил огромные усилия, чтобы принять участие в двух наших финалах во время летнего отпуск