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Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о ситуации с Дембеле, который пропустит матч с «Лиллем»

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о ситуации с Дембеле, который пропустит матч с «Лиллем»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о форварде Усмане Дембеле, который пропустит матч 2-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Ранее сообщалось, что форварду дали несколько дней на отдых.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
28 августа 2026, пятница. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В прошлом году было то же самое, когда мы давали игрокам время на восстановление. Так было с Дембеле, Хакими и Мбаппе на протяжении последних трёх лет. Я большой поклонник Усмана — он ключевой игрок команды и приложил огромные усилия, чтобы принять участие в двух наших финалах во время летнего отпуск