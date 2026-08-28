«Интер Майами» объявил о назначении нового главного тренера

«Интер Майами» назвал имя нового главного тренера.

«Интер Майами» объявил о достижении соглашения с Кристианом Альберто «Кили» Гонсалесом, который станет новым главным тренером первой команды клуба. Специалист официально приступит к своим обязанностям после получения соответствующего разрешения на работу.

До прибытия нового главного тренера и его штаба командой временно продолжит руководить Гильермо Ойос.

«Интер Майами» хотел бы отдельно отметить и поблагодарить Ойоса за его работу и полную самоотдачу клубу, которые он продемонстрировал, согласившись возглавить команду на этот переходный период, начавшийся в апреле», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На данный момент «Интер Майами» занимает третье место в турнирной таблице МЛС, набрав 39 очков.