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«Интер Майами» объявил о назначении нового главного тренера

«Интер Майами» объявил о назначении нового главного тренера
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«Интер Майами» назвал имя нового главного тренера.

«Интер Майами» объявил о достижении соглашения с Кристианом Альберто «Кили» Гонсалесом, который станет новым главным тренером первой команды клуба. Специалист официально приступит к своим обязанностям после получения соответствующего разрешения на работу.

До прибытия нового главного тренера и его штаба командой временно продолжит руководить Гильермо Ойос.
«Интер Майами» хотел бы отдельно отметить и поблагодарить Ойоса за его работу и полную самоотдачу клубу, которые он продемонстрировал, согласившись возглавить команду на этот переходный период, начавшийся в апреле», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На данный момент «Интер Майами» занимает третье место в турнирной таблице МЛС, набрав 39 очков.

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