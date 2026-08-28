«Счастлив победе!» Родри — о дебютном матче за «Барселону» с «Атлетиком» в Ла Лиге

Полузащитник Родри высказался о дебюте за «Барселону» в перенесённом матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

«Счастлив победе! Лето получилось долгим, но сейчас я там, где хочу быть. Мне нужно набрать игровой ритм вместе с партнёрами по команде, поэтому пришло время много работать», — приводит слова Родри официальный сайт «Барселоны».

Родри вышел на поле на 62-й минуте, заменив Марка Берналя