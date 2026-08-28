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«Счастлив победе!» Родри — о дебютном матче за «Барселону» с «Атлетиком» в Ла Лиге

«Счастлив победе!» Родри — о дебютном матче за «Барселону» с «Атлетиком» в Ла Лиге
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Полузащитник Родри высказался о дебюте за «Барселону» в перенесённом матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

Испания — Ла Лига . 1-й тур
27 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Рафинья – 37'     2:0 Лопес – 82'    

«Счастлив победе! Лето получилось долгим, но сейчас я там, где хочу быть. Мне нужно набрать игровой ритм вместе с партнёрами по команде, поэтому пришло время много работать», — приводит слова Родри официальный сайт «Барселоны».

Родри вышел на поле на 62-й минуте, заменив Марка Берналя