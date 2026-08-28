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Тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о матче с «Лутоном» в Кубке английской лиги

Тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о матче с «Лутоном» в Кубке английской лиги
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал победу в матче второго раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027 с «Лутон Таун». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Победу со счётом 2:0 одержала команда АПЛ.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Лутон Таун
Лутон
1:0 Уэлбек – 50'     2:0 Odoffin – 79'    

«Мы всегда хотим выставлять конкурентоспособный состав. Мы серьёзно относимся ко всем матчам, и сейчас тот период сезона, когда начинают формироваться многие процессы.

Я рад, что многие футболисты получили свои первые минуты за клуб, дебютировали и впервые сыграли официальный матч на этом стадионе. Это было непросто — нужно отдать должное «Лутону», который создал нам проблемы. Но мы играли уверенно и терпеливо, понимая, что рано или поздно забьём первый гол, и Дэнни [Уэлбек] отлично реализовал свой момент.

Безу