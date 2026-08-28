Тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о матче с «Лутоном» в Кубке английской лиги

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал победу в матче второго раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027 с «Лутон Таун». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Победу со счётом 2:0 одержала команда АПЛ.

«Мы всегда хотим выставлять конкурентоспособный состав. Мы серьёзно относимся ко всем матчам, и сейчас тот период сезона, когда начинают формироваться многие процессы.

Я рад, что многие футболисты получили свои первые минуты за клуб, дебютировали и впервые сыграли официальный матч на этом стадионе. Это было непросто — нужно отдать должное «Лутону», который создал нам проблемы. Но мы играли уверенно и терпеливо, понимая, что рано или поздно забьём первый гол, и Дэнни [Уэлбек] отлично реализовал свой момент.

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