Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: сейчас нам многого не хватает

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о старте команды в новом сезоне.

«Мы начали сезон с Суперкубка УЕФА и Суперкубка Франции, которые следовали один за другим, но теперь у нас есть время спокойно подготовиться к следующим пяти играм, большинство из которых пройдут на выезде.

Поэтому сейчас самое время поговорить с новыми игроками и напомнить себе, над чем мы хотим поработать.

Я помню, что говорил на этом этапе прошлого сезона, в первую неделю, когда у нас было всего три или четыре тренировки. В этом году все немного по-другому. Сейчас нам многого не хватает, но так обстоит дело со всеми командами; беспокоиться не о чем», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

В первом туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью с «Ренном» (2:2) В следующем туре команда сыграет с «Лиллем».