Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри получил награду президента УЕФА за выдающиеся достижения в футболе и вклад в развитие игры.

«Скорость, грация, мастерство и хладнокровие при завершении атак сделали Анри одним из лучших нападающих на все времена и человеком, который продолжает писать свою историю в футболе уже в качестве эксперта мирового уровня. Он никогда не боялся высказываться по действительно важным вопросам: последовательно выступал против дискриминации и расизма, говорил о проблемах психического здоровья и не жалел своего времени на поддержку многочисленных гуманитарных инициатив. Его страсть и работа за пределами поля показали, что знаменитый «лед в венах» — далеко не вся история. За этим скрывается теплое и глубоко неравнодушное сердце», — приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина официальный сайт организации.

УЕФА вручает президентскую награду с 1998 года, отмечая выдающийся вклад лауреатов как на поле, так и за его пределами.

Анри выступал за лондонский «Арсенал», где стал лучшим бомбардиром клуба (228 голов) и стал чемпионом АПЛ. Также выступал за «Монако», «Ювентус», «Барселону» (победитель Лиги чемпионов 2009) и «Нью-Йорк Ред Буллз». В сборной Франции стал чемпионом мира 1998 года и Европы 2000 года. Всего за клубы и национальную команду Анри забил 411 голов.