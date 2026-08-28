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Президент «Галатасарая» оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Президент «Галатасарая» оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
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Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о результатах жеребьёвки Лиги чемпионов.

«Нам попалась одна из самых сложных групп. «Галатасарай» к такому привык. Мы постараемся сделать ещё один шаг вперёд по сравнению с успехами, которых добились в предыдущие сезоны. Желаю всем командам удачи. Начинается новый сезон Лиги чемпионов, и «Галатасарай» постарается сделать всё возможное, чтобы выступить как можно лучше.

Чем больше турецких команд участвует в еврокубках, тем выше становится футбольный престиж нашей страны. В этом году к нам присоединился и «Фенербахче». Желаю всем нашим клубам успехов и надеюсь, что они достойно представят Турцию. Команды, выступающие в Лиге Европы и Лиге конференций, также сделают всё возможное, чтобы заработать очки для нашей страны.

Мы не строим трансферные планы в зависимости от результатов жеребьёвки. В Лиге чемпионов не бывает лёгких групп. Мы выступаем в турнире самого высокого уровня в Европе. Мы стараемся усилить состав, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов. Ещё одна наша цель — завоевать 27-й чемпионский титул. Мы продолжаем работать над достижением этих целей в полную силу.

Успех клуба во многом зависит от поддержки болельщиков. Я хочу, чтобы наши фанаты и дальше поддерживали нас так же, как они делали это до сих пор. Когда мы едины с ними, мы добиваемся больших успехов. Надеюсь, что и в следующем сезоне благодаря их поддержке нас ждёт успешный год», — приводит слова Озбека официальный сайт клуба.

Отметим, за «Галатасарай» выступает российский полузащитник Алексей Батраков.

Соперники «Галатасарая» на общем этапе ЛЧ сезона-2026/2027 выглядят следующим образом: «Барселона» (домашний матч), «ПСЖ» (выездной), «Астон Вилла» (домашний), «Спортинг» (выездной), «Фейеноорд» (домашний), «Лилль» (выездной), «Штутгарт» (домашний), АЕК Афины (выездной).

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