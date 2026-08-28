Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался об итогах жеребьёвки общего этапа ЛЧ сезона-2026/2027

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола поделился впечатлениями после жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

«Это интересная и сложная жеребьёвка, но мы заранее понимали, что в любом случае нам предстоит встретиться с сильными соперниками. Именно так и получилось.

В этом и заключается сила Лиги чемпионов, поэтому участие в турнире — такое серьёзное испытание. Каждый из этих матчей будет по-своему сложным, поэтому нам необходимо максимально тщательно к ним подготовиться и выложиться на поле на сто процентов.

Нам важно быть готовыми, но до этого нас ждут два важных матча в Премьер-лиге. Сейчас всё наше внимание сосредоточено на них, а уже потом мы переключимся на Лигу чемпионов.

Но мы определённо с нетерпением ждём этого вызова. Для наших болельщиков это тоже очень интересно: нас ждут европейские вечера на «Энфилде», а также поездки на стадионы в Италии, Бельгии, Австрии и Турции.

Когда я пришёл сюда, я сразу понял, насколько особенное значение имеет Лига чемпионов для «Ливерпуля» и какую важную роль она играет в истории клуба. Поэтому для меня и моего тренерского штаба будет большой честью работать с командой в этом турнире», — приводит слова Ираолы официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» сыграет в общем этапе ЛЧ сезона-2026/2027 с «Атлетико Мадрид», «Порту», «Вильярреалом», «Лансом», «Интером», «Брюгге», «Фенербахче» и ЛАСКом.