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В «Атлетико» Мадрид сделали окончательное заявление о трансфере Альвареса в «Барселону»

В «Атлетико» Мадрид сделали окончательное заявление о трансфере Альвареса в «Барселону»
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Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль заявил об окончательном решении по поводу ведения переговоров с «Барселоной» о трансфере нападающего клуба Хулиана Альвареса.

«Как генеральный директор, при поддержке нашего персонала, акционеров и членов совета директоров, я могу сказать, что единственное твёрдое и окончательное решение заключается в том, что мы не будем вести переговоры с «Барселоной».

Я нахожусь в футбольном мире более 30 лет, пока остаюсь генеральным директором, он не будет продан в «Барселону». Такова реальность», — приводит слова Хиля AS.

В воскресенье, 23 августа, нападающий впервые сыграл за мадридский клуб в новом сезоне. Аргентинец вышел на замену во втором тайме домашнего матча 2-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:2). Возвращение Альвареса сопровождалось негативной реакцией болельщиков, фанаты «матрасников» освистывали футболиста на протяжении матча.

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