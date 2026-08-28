В «Атлетико» Мадрид сделали окончательное заявление о трансфере Альвареса в «Барселону»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль заявил об окончательном решении по поводу ведения переговоров с «Барселоной» о трансфере нападающего клуба Хулиана Альвареса.

«Как генеральный директор, при поддержке нашего персонала, акционеров и членов совета директоров, я могу сказать, что единственное твёрдое и окончательное решение заключается в том, что мы не будем вести переговоры с «Барселоной».

Я нахожусь в футбольном мире более 30 лет, пока остаюсь генеральным директором, он не будет продан в «Барселону». Такова реальность», — приводит слова Хиля AS.

В воскресенье, 23 августа, нападающий впервые сыграл за мадридский клуб в новом сезоне. Аргентинец вышел на замену во втором тайме домашнего матча 2-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:2). Возвращение Альвареса сопровождалось негативной реакцией болельщиков, фанаты «матрасников» освистывали футболиста на протяжении матча.