Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Гордона на старте сезона в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик высказался об игре английского вингера клуба Энтони Гордона на старте сезона-2026/2027 в испанской Ла Лиге.

«Он здесь всего две с половиной недели. У него есть потенциал, чтобы выйти на еще более высокий уровень», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

«Барселона» объявила о переходе Гордона из «Ньюкасла» 29 мая. Контракт 25-летнего вингера рассчитан до 2031 года.

В текущем сезоне Энтони провёл за каталонский клуб два матча в Ла Лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Барселона» после двух туров в Ла Лиге сезона-2026/2027 с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице.