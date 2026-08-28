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Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Гордона на старте сезона в Ла Лиге

Тренер «Барселоны» Флик оценил игру Гордона на старте сезона в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик высказался об игре английского вингера клуба Энтони Гордона на старте сезона-2026/2027 в испанской Ла Лиге.

Испания — Ла Лига . 1-й тур
27 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Рафинья – 37'     2:0 Лопес – 82'    

«Он здесь всего две с половиной недели. У него есть потенциал, чтобы выйти на еще более высокий уровень», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

«Барселона» объявила о переходе Гордона из «Ньюкасла» 29 мая. Контракт 25-летнего вингера рассчитан до 2031 года.

В текущем сезоне Энтони провёл за каталонский клуб два матча в Ла Лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Барселона» после двух туров в Ла Лиге сезона-2026/2027 с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице.

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