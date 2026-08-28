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«Он провёл фантастический матч». Флик — об игре Эспарта в матче «Барселоны» с «Атлетиком»

«Он провёл фантастический матч». Флик — об игре Эспарта в матче «Барселоны» с «Атлетиком»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик высказался об игре нападающего клуба Хави Эспарта в перенесённом матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

Испания — Ла Лига . 1-й тур
27 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Рафинья – 37'     2:0 Лопес – 82'    

«Он сыграл очень хорошо, а это непросто. Он провёл фантастический матч, как с мячом, так и без него. Он всегда сосредоточен и отлично понимает тактику. У него ещё больший потенциал, и мы каждый день работаем с ним, чтобы помочь ему стать ещё лучше», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

Хави Эспарт является воспитанником каталонского клуба. За основную команду он дебютировал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ньюкаслом» (1:1). На данный момент в его активе восемь игр за «Барселону», в которых он отметился одной результативной передачей.

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