«Не могу отделаться от мысли». Нагучев сравнил Ямаля и Неймара в «Барселоне»

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о выступлении нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, сравнив его с бразильцем Неймаром.

«Я не могу отделаться от мысли, что Ямаль и праймовый Неймар одинаковы! У них похожи ход с мячом, движения, идеи, приёмы и даже финты абсолютно одни и те же», — написал Нагучев на своей странице в телеграм-канале.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в двух матчах за «Барселону» в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Ранее Ямаль в составе сборной Испании стал победителем ЧМ-2026.