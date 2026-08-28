В «Барселоне» ответили на жёсткие заявления «Атлетико» по Альваресу

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на резкие заявления руководителя мадридского «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля о возможном переходе форварда Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

Ранее Хиль заявил, что «Атлетико» не намерен вести переговоры с «Барселоной» по Альваресу. Мадридская сторона также обвинила каталонцев в неэтичном поведении и попытках повлиять на аргентинца.

«Эти слова переходят красную линию. Если учитывать, что они исходят именно от Мигеля Анхеля Хиля, я совершенно не понимаю их. Я не разделяю эту позицию и, конечно, возмущён подобными заявлениями. Мы уважаем соперников, уважаем «Атлетико» как клуб и всех футболистов мира. Если игрок хочет прийти в нашу команду, это, безусловно, нас радует. Мы абсолютно спокойны. Наша совесть не позволяет нам действовать вразрез со спортивными и профессиональными принципами», — приводит слова Юсте COPE.